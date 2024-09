Manchester City chce nagrodzić Erlinga Haalanda i zaoferować mu nową umowę. Umieści w niej klauzulę wykupu, tak aby gwiazdor mógł w przyszłości trafić do Realu Madryt - informuje "Marca".

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland otrzyma nowy kontrakt. Potem transfer do Realu?

Erling Haaland rozpoczął kolejny sezon Premier League z przytupem. W trzech ligowych meczach uzbierał siedem goli i po raz kolejny zmierza po koronę króla strzelców. Gwiazdor idealnie wpasował się do systemu Pepa Guardioli, co wcale nie było przesądzone. Manchester City zamierza nagrodzić swojego snajpera i zaoferuje mu nową umowę, na mocy której będzie najlepiej opłacanym piłkarzem na Wyspach Brytyjskich.

Minione lato było bardzo spokojne w tematach transferowych związanych z Haalandem. Do tej pory był regularnie łączony z przeprowadzką do Realu Madryt, ale na Santiago Bernabeu teraz w pełni skupili się na sprowadzeniu Kyliana Mbappe. Jego przybycie nie wyklucza oczywiście transferu Norwega w przyszłości. Z informacji hiszpańskich mediów wynika, że w planach jest także pozyskanie Haalanda, który pewnego dnia sam chciałby zagrać dla giganta z Madrytu.

“Marca” sugeruje, że hitowy transfer powinien dojść do skutku w bliżej nieokreślonej przyszłości. Póki co Haaland czuje się szczęśliwy w Manchesterze City i niebawem może podpisać nową umowę. Co ciekawe, znajdzie się w niej klauzula wykupu, która jest uważana za ukłon w stronę właśnie Realu Madryt oraz zawodnika.

Real nie ma w składzie klasycznego napastnika, więc Haaland wydaje się brakującym elementem. Kylian Mbappe najlepiej czuje się na lewym skrzydle, czyli nominalnej pozycji Viniciusa Juniora. Niewykluczone, że transfer Norwega wiązałby się z odejściem innej gwiazdy.

Haaland może pochwalić się kosmicznymi statystykami. 24-latek strzelił dla Manchesteru City 97 bramek w 102 występach.

