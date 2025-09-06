Haaland faworytem giganta. Wielki transfer kwestią czasu

Erling Haaland ma być priorytetem transferowym FC Barcelony latem przyszłego roku - informuje El Nacional. Joan Laporta mając do wyboru Norwega i Juliana Alvareza bardziej ceni umiejętności napastnika Man City.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Laporta wskazał cel transferowy Barcelony! Haaland wyżej niż Alvarez

FC Barcelona latem przyszłego roku będzie musiała skupić się na transferze nowego napastnika. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu opuści klub. Jego kontrakt, który wygasa w czerwcu, nie zostanie przedłużony. Dlatego też w Katalonii rozpoczęły się pracę nad znalezieniem nowej dziewiątki, która zastąpi polskiego piłkarza.

Największe szanse na transfer ma mieć dwóch zawodników. Najczęściej z Barceloną łączy się Juliana Alvareza oraz Erlinga Haalanda. Argentyńczyk ma być bardziej realną opcją. Natomiast według El Nacional priorytetem Joana Laporty jest napastnik Man City.

Co prawda Haaland przedłużył kontrakt z angielskim klubem do 2034 roku, ale Katalończycy wierzą, że latem pojawi się dogodna okazja, aby pozyskać piłkarza. Ma w tym pomóc odejście Pepa Guardioli z Etihad Stadium, o czym mówi się coraz więcej.

Dodatkowym atutem mają być doskonałe relacje na linii Joan Laporta – Rafaela Pimenta. Agentka reprezentanta Norwegii zdradziła kiedyś, że nie jest w stanie odmówić żadnej prośbie prezydenta Blaugrany. „Zawsze powtarzam, że Laporta nie może mnie o nic prosić w piłce nożnej. To niesprawiedliwe, bo wie, że powiem tak – powiedziała w wywiadzie dla dziennika AS w 2023 roku.

Haaland jest związany z Man City od 2022 roku, gdy trafił do Premier League z Borussii Dortmund za 60 mln euro. Łącznie zagrał w 149 meczach, w których zdobył 127 goli i zanotował 21 asyst. Transfermarkt wycenia go na 180 milionów euro.