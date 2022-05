fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Paul Pogba

Transfery to temat, który zawsze przykuwa uwagę kibiców. Latem tego roku na rynku transferowym może dojść do kilku ciekawych transakcji. Może nie tak spektakularnych, jak to miało miejsce w minionym roku, gdy barwy klubowe zmieniali w trakcie jednego okna transferowego tacy giganci jak Lionel Messi, czy Cristiano Ronaldo. W każdym razie powinno być także ciekawie, bo jest duża grupa piłkarzy, którym umowy z obecnymi klubami wygasają z końcem czerwca tego roku.

Już wkrótce wystartuje kolejne okno transferowe, w którym ciekawych ruchów nie powinno zabraknąć

Szansą dla klubów na niewydawanie kroci jest możliwość pozyskania piłkarzy z kartami w rękach

Prezentujemy zestawienie z gwiazdami, którym z końcem czerwca wygasają kontrakty

Najlepsi z wygasającymi umowami

Transfery codziennie budzą emocje kibiców piłkarskich na całym świecie. Codziennie budowane są historie, które mogą mieć swój ciąg dalszy już od 1 lipca, gdy sesja transferowa zostanie otwarta. Tymczasem przedstawiamy zestawienie dziesięciu zawodników, którzy mogą mieć wpływ na rewolucje kadrowe w poszczególnych klubach.

Ousmane DEMBELE (23 lata, napastnik FC Barcelony)

Francuski zawodnik w tej kampanii trochę się przemodelował i zaczął lepiej prezentować się w szeregach FC Barcelony. Nie zmienia to jednak faktu, że ogólnie 140 milionów euro poszło na marne. Przez długi czas Ousmane Dembele grał na takim niskim poziomie, że jeszcze rok temu wydawało się pewne, że Francuz odejdzie z klubu. Ostatnio jednak piłkarz zaczął walczyć o nową umowę, pokazując, że potencjał na świetną grę posiada. Musi jednak mieć chęci. Chętne na pozyskanie Dembele są takie kluby jak Chelsea, czy PSG. Niemniej jeszcze żadna oficjalna oferta w sprawie ewentualnego transferu nie wpłynęła do klubu z Camp Nou. Chociaż pojawiają się rózne przecieki na tej płaszczyźnie. W tym sezonie w 29 spotkaniach strzelił dwa gole i zaliczył 11 asyst.

🚨 PSG have offered a net salary of €17m-a-year + a signing bonus to Ousmane Dembélé. 💰



The Frenchman's priority is to stay at Barcelona.



(Source: @tjuanmarti) pic.twitter.com/iOsCJetHvw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 29, 2022

Angel DI MARIA (34 lata, pomocnik PSG)

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że Angel Di Maria latem rozstanie się z PSG. Informacje takie przekazywał już zwykle dobrze poinformowany w tematach transferów dziennikarz Fabrizio Romano. Argentyńczyk jest łączony z przeprowadzką do Benfiki, Juventusu, a także Barcelony. Gigant Serie A widzi w zawodniku alternatywę dla Paulo Dybali. Działacze Starej Damy podobno już prowadzili rozmowy z agentami zawodnika. Licząc wszystkie rozgrywki, Di Maria rozegrał 28 meczów, notując w nich trzy trafienia i siedem asyst.

Paulo DYBALA (28 lat, napastnik Juventusu)

Argentyński napastnik nie potrafił dojść do porozumienia z władzami Juventusu w sprawie przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że Paulo Dybala rozstanie się z klubem z Turynu. W grze o podpis zawodnika pod umową mają liczyć się przede wszystkim AS Roma i Inter Mediolan. Na dzisiaj piłkarz jest bliżej przeprowadzki do klubu ze Stadio Giuseppe Meazza. Dybala ma parafować z tą ekipą kontrakt na trzy lata, dzięki której ma zarabiać siedem milionów euro rocznie.

ISCO (29 lat, Real Madryt)

Hiszpański pomocnik najlepszy czas w Realu Madryt spędził w sezonie 2016/2017. Wówczas zdobył 10 bramek, a ponadto zanotował osiem asyst. Sięgnął też po kilka trofeów z Królewskimi, bo wygrał mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, triumfował w Lidze Mistrzów i Superpucharze UEFA. Isco obecnie ma natomiast kłopot z przebiciem się do wyjściowego składu Realu. Wpływ na to mają kłopoty zdrowotne piłkarza. W lidze hiszpańskiej rozegrał tylko 13 meczów. W grze o transfer Isco liczyć mają się Fiorentina i Real Betis.

Kylian MBAPPE (23 lata, napastnik PSG)

Reprezentant Francji to jeden z tych zawodników, których przyszłość elektryzuje fanów nie tylko PSG. Kylian Mbappe ma umowę ważną z klubem z Parc des Princes tylko do końca czerwca tego roku i nic nie wskazuje na dzisiaj na to, aby ten kontrakt został przedłużony. Chociaż według różnych plotek nawet prezydent Francji Emmanuel Macron stara się go przekonać do przedłużenia umowy z Paris Saint-Germain. 23-latek rozważa ofertę paryżan, dzięki której mógłby rocznie zarabiać 50 milionów euro. Chętny na pozyskanie zawodnika jest z kolei także Real Madryt. Mbappe w tej kampanii wystąpił w 43 meczach, w których strzelił 35 goli i zaliczył 23 asysty. Statystyki już teraz budzą podziw i uznanie, a zawodnik może jeszcze poprawić ten bilans, bo sezon jeszcze trwa.

📝Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen dışında sandıktan süpriz bir isim daha çıktı.



😆Tallenay kasabasında yapılan seçimlerde Kylian Mbappe'ye 10 adet oy çıktı. pic.twitter.com/U2ad4pB120 — Mynet Spor (@mynetspor) April 27, 2022

Luka MODRIĆ (36 lat, Real Madryt)

Reprezentant Chorwacji wciąż nie podpisał nowego kontraktu z Realem Madryt. Chętni na transfer z udziałem piłkarza są działacze Juventusu i jednego z klubów z Kataru. Aczkolwiek najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Luka Modrić przedłuży umowę z Królewskimi. Ostatnie wieści dotyczące zawodnika sugerowały, że ten zgodził się na warunki Realu. 36-latek wciąż jest kluczową postacią Los Blancos, a w trzech ostatnich spotkaniach Ligi Mistrzów zdobył po jednej bramce.

Ivan PERISIĆ (33 lata, pomocnik Interu Mediolan)

Chorwacki piłkarz już zimą przykuł uwagę takich klubów jak Chelsea i Tottenham. Na dzisiaj natomiast nie ma tematu zmiany klubu przez Ivana Perisicia. 33-latek jest blisko podpisania nowego kontraktu z Interem Mediolan. Na dniach światło dzienne powinna ujrzeć informacja o nowej umowie dla piłkarza. Sternicy Nerazzurrich mają zaoferować Perisiciowi kontrakt na dwa lata z pensją czterech milionów euro rocznie.

Paul POGBA (29 lat, pomocnik Man Utd)

Saga z transferem z udziałem francuskiego pomocnika powoli dobiega końca. Paul Pogba znajduje się przede wszystkim na celowniku Juventusu i PSG. Chociaż sternicy Manchesteru United chcą zatrzymać zawodnika, oferując mu najwyższą pensję w lidze. W powszechnej opinii piłkarz, który opuści w sezonie 13-14 spotkań nie jest wart takiego wynagrodzenia. Przy okazji starcia z Arsenalem francuski pomocnik przekonywał na portalach społecznościowych, że jego kariera w klubie z Old Trafford jeszcze nie dobiegła końca. Aczkolwiek dzień wcześniej menedżer Czerwonych Diabłów Ralf Rangnick dał do zrozumienia, że Pogba nie przedłuży umowy z Man Utd. W trakcie ostatnich dwóch sezonów reprezentant Francji wystąpił w 69 spotkaniach, w których zdobył siedem bramek i zanotował 18 kluczowych podań.

This is our dream.

Paul Pogba in Paris Saint-Germain. 👀❤🤩 pic.twitter.com/qZGjSZhnJY — Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_Goleador) April 25, 2022

Luis SUAREZ (35 lat, Atletico Madryt)

Urugwajski zawodnik może latem pożegnać się nie tylko z Atletico Madryt, ale również z La Liga. Ostatnio w kontekście przyszłości Luisa Suareza najczęściej mówiło się o przeprowadzce weterana do Fenerbahce lub Interu Miami. Giganci nie boja się już o 35-latka, jak to miało miejsce wcześniej. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma fakt, że Suarez nie jest już takim kotem, jakim był w trakcie mistrzowskiego sezonu 2020/2021. W trakcie trwającej kampanii w 42 meczach zanotował 13 trafień i trzy asysty.

