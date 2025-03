Gwiazdor Tottenhamu dostał ultimatum. Real Madryt ma okazję na duży transfer

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Cristian Romero dostał ultimatum. Real Madryt w gotowości

Cristian Romero latem 2025 roku może zmienić barwy klubowe. Według najnowszych doniesień serwisu GiveMeSport środkowy obrońca nie jest do końca zadowolony z pobytu w Tottenhamie, a głównym powodem jest brak gry w Lidze Mistrzów. W związku z tym niewykluczone, że niebawem Argentyńczyk zdecyduje się na odejście.

Ponoć Tottenham nie ma ochoty czekać do lata i już teraz dał zawodnikowi jasne ultimatum. Władze klubu oczekują od piłkarza odpowiedzi na pytanie o to, czy ma on zamiar przedłużyć kontrakt, który na ten moment obowiązuje do 2027 roku. Jeśli Cristian Romero nie będzie chciał odnowić umowy lub nie da odpowiedzi, to Koguty zdecydują się go sprzedać, aby móc wycisnąć jak najwięcej pieniędzy z transferu.

Całą sytuacją bez wątpienia monitoruje Real Madryt, który od dawna jest zainteresowany wzmocnieniem linii obrony. Cristian Romero pojawił się na liście życzeń Królewskich, ale przy okazji poprzednich okien transferowych wymagania finansowe Tottenhamu były zdecydowanie za wysokie. Teraz sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.

W tym sezonie Carlo Ancelotti musiał wielokrotnie uciekać do awaryjnych rozwiązań w defensywie. Trudno sobie wyobrazić, aby Florentino Perez ponownie dopuścił do takiego kryzysu w kluczowej formacji drużyny.