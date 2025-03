Gwiazdor Interu odrzucił gigantyczną ofertę. Mógł zarabiać 35 mln euro rocznie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Barella odporny na miliony z Arabii – Inter może być spokojny?

Nicolo Barella znów przyciągnął uwagę bogatych klubów, jednak tym razem oferta z Arabii Saudyjskiej jest wręcz rekordowa. Jak informuje “La Gazzetta dello Sport”, Al-Hilal, klub zarządzany przez potężny fundusz PIF, planuje pozyskać pomocnika Interu, by zbudować drużynę zdolną rywalizować na najwyższym poziomie podczas letnich Klubowych Mistrzostw Świata.

Saudyjczycy, którzy w przeszłości sprowadzili już takich zawodników jak Sergej Milinković-Savić czy Kalidou Koulibaly, po odejściu Neymara dysponują ogromnymi środkami zarówno na transfery, jak i wysokie pensje. Oferta dla Barelli byłaby wyjątkowa: kontrakt na cztery lata z pensją na poziomie 35 mln euro rocznie, co uczyniłoby go najlepiej zarabiającym włoskim piłkarzem w historii. Dla porównania – aktualnie Barella zarabia w Interze 6,5 mln euro za sezon, a jego umowa obowiązuje aż do 2029 roku.

Jednak zawodnik, jak przekonują włoskie media, pozostaje niewzruszony wielkimi pieniędzmi z Arabii. Barella już wcześniej odrzucał propozycje z czołowych europejskich klubów i teraz również nie zamierza zmieniać swojego otoczenia. Priorytetem dla niego pozostaje gra na najwyższym poziomie w Europie, szczególnie z myślą o Mistrzostwach Świata 2026, na które chce pojechać jako lider reprezentacji Włoch.

Inter także stanowczo wyklucza możliwość sprzedaży Barelli, traktując go jako fundamentalny element drużyny. Saudyjskie miliony, przynajmniej na razie, nie przekonują ani klubu, ani samego zawodnika.