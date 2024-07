Gwiazdor Borussii komentuje swoją przyszłość. To sygnał dla Chelsea i Liverpoolu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Adeyemi zadowolony z gry w Borussii, ale nie zamyka się przed transferem

Karim Adeyemi rósł z meczu na mecz w poprzednim sezonie, aż w końcu stał się kluczowym graczem w późniejszych etapach drogi Borussii Dortmund do finału Ligi Mistrzów. Napastnik rozpoczął oba mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe w wyjściowym składzie, a także zagrał w przegranym 0:2 finale z Realem Madryt na Wembley.

Tym samym Karim Adeyemi wzbudził bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Chelsea nawiązała już kontakt z przedstawicielami zawodnika, a Liverpool również wyraził swoje zainteresowanie. Poza klubami z Premier League również Juventus rozważa transfer Adeyemiego jako potencjalnego zastępcę Federico Chiesy.

Adeyemi, który ma kontrakt z Borussią Dortmund do czerwca 2027 roku odniósł się do swojej przyszłości dość wymijająco, choć przekonuje, że jest “szczęśliwy” w ekipie BVB. W rozmowie z “Ruhr Nachrichten”, którą cytuje serwis sportsmole.co.uk powiedział: – Nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Noszę koszulkę Borussii Dortmund i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę ją nosić. W życiu nie ma jednak żadnych gwarancji.

Nuri Sahin, który awansował na stanowisko pierwszego trenera Borussii Dortmund po odejściu Edina Terzica pod koniec zeszłego sezonu, również nie chciał komentować spekulacji dotyczących przyszłości Adeyemiego. Jednak wydaje się, że jest zdeterminowany, aby zatrzymać 22-letniego napastnika w swoim zespole. – Karim wie, co o nim myślę – powiedział Sahin. – Nie zamierzam komentować każdej plotki. Dla mnie ważne jest to, czego oczekuję od Karima. I to, co Karim mi powiedział. Wszystko inne mnie nie interesuje.

