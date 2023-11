fot. Imago/Avanti Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies jest związany z Bayernem kontraktem do połowy 2025 roku

Kanadyjczyk konsekwentnie odmawia przedłużenia umowy

Gwiazdor Bawarczyków jest celem transferowym Realu Madryt

Real zrealizuje transferowy priorytet?

Real Madryt w dalszym ciągu prowadzi politykę transferową, która ma na celu zastąpić weteranów młodymi i perspektywicznymi zawodnikami, którzy grają już na najwyższym europejskim poziomie. Priorytetem na kolejne miesiące jest ściągnięcie Alphonso Daviesa, który uchodzi za jednego z najlepszych lewych obrońców świata. Królewscy nie wiążą przyszłości z Ferlandem Mendym i chcą w jego miejsce pozyskać gracza z najwyższej półki.

Do niedawna wydawało się, że ta transakcja nie będzie możliwa. Bayern nie zamierza się rozstawać ze swoim gwiazdorem, natomiast może nie mieć wyboru. Kontrakt Kanadyjczyka obowiązuje tylko do połowy 2025 roku, a sam zawodnik konsekwentnie odrzuca możliwość jego przedłużenia.

Bawarczycy znaleźli się tym samym w sytuacji bez wyjścia. Jeśli nie zdecydują się na sprzedaż Daviesa, a on nie zmieni swojej decyzji, stracą go za darmo. To świetna wiadomość dla Realu Madryt, który będzie mógł przystąpić do negocjacji i liczyć na promocyjną kwotę transferu.

Alphonso Davies wyląduje w Realu Madryt? Tak 94% Nie 6% 50 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Zobacz również: