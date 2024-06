fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

De Jong w Barcelonie otrzyma największe pieniądze

Frenkie De Jong jest najlepiej opłacanym zawodnikiem Barcelony. Na przestrzeni ostatnich lat trwały intensywne rozważania dotyczące jego roli w zespole, natomiast nie ulega wątpliwościom, że w optymalnej formie jest czołową postacią środka pola Blaugrany. W tej chwili nie ma planów, aby się z nim pożegnać, choć poważne zainteresowanie wykazują Manchester United oraz Bayern Monachium. Wręcz przeciwnie – gwiazdor Barcelony ma na stole propozycję trzyletniego przedłużenia umowy bez zmian w dotychczasowych warunkach finansowych.

De Jong otwarcie przyznaje, że dobrze czuje się w Katalonii, gdzie chciałby spędzić najbliższą przyszłość. Nie składa jednak żadnych wiążących deklaracji dotyczących długoterminowej współpracy. Pomocnik nie odpowiedział jeszcze na propozycję Barcelony, a na dodatek nie zamierza tego robić zbyt szybko. Ma świadomość, że czas działa na jego korzyść. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, co sprawia, że Blaugrana nie jest na musiku, by sprzedawać go już teraz. De Jong wie, że żaden klub nie zaoferuje mu tak dużych pieniędzy, jakie otrzymuje obecnie. Jeśli zaliczy udany przyszły sezon, z pewnością będzie miał więcej możliwości.

27-latek chce mieć wszystko we własnych rękach. Barcelona w przyszłym roku może być zmuszona zaoferować mu lepsze pieniądze, lub sprzedać do innego klubu po niższej cenie.

Zobacz również: Milan odmieni ofensywę. Na San Siro ma trafić dwóch nowych napastników!