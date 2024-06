fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Milan sprowadzi dwóch napastników za 70 mln euro

Milan w ciągu najbliższych dni ma oficjalnie ogłosić współpracę z Paulo Fonsecą. Portugalski trener na start swojej przygody na San Siro ma otrzymać dwóch nowych napastników. Klub priorytetowo traktuje wzmocnienie ofensywy, która dopiero co straciła Oliviera Girouda. Na nowe twarze Rossoneri mają przeznaczyć nawet 70 milionów euro.

Na szczycie listy życzeń Milanu od dawna znajduje się Joshua Zirkzee, który rozegrał fantastyczny sezon w barwach Bologni. Mimo wielkiego zainteresowania uważa się, że to właśnie klub z San Siro ma największe szanse na sprowadzenie Holendra. Aktualnie trwają rozmowy z jego agentem na temat wysokości prowizji. Kwota transferu miałaby natomiast wynieść 40 milionów euro, bowiem taka jest klauzula wykupu w jego umowie.

Milan poważnie rozważa pozyskanie jeszcze jednego napastnika, tak aby odpowiedzialność za zdobywanie goli nie spoczywała jedynie na Zirkzee. Uwagę Rossonerich przykuwa Armando Broja, który nie ma przyszłości w Chelsea. Albańczyk był w sezonie 2023/2024 wypożyczony do Fulham, lecz nie był to dla niego udany okres. Mimo tego, 22-latek jest uważany za duży talent, więc jego nazwisko także widnieje na liście życzeń włoskiego klubu. The Blues oczekują kwoty w okolicach 20 milionów euro. Zapewne podlega ona jeszcze negocjacjom.

