IMAGO / Mladen Lackovic Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Manchester City niebawem złoży ofertę za Josko Gvardiola. Chorwat ma zastąpić na Etihad Aymerica Laporte’a, który nosi się z odejściem

Jednocześnie Obywatele pracują nad transferem Mateo Kovacicia. Football Transfers uważa, że obecność rodaka ma pomóc skłonić obrońcę do przenosin

Koszt kupna Gvardiola ma oscylować wokół 85 milionów euro

Manchester City wykorzysta Kovacicia, by kupić Gvardiola? Niebawem Anglicy złożą ofertę

Manchester City szykuje już kształt kadry na przyszły sezon. Aymeric Laporte zakomunikował mistrzom Anglii, że latem chciałby odejść z Etihad Stadium w poszukiwaniu regularnej gry. To oznacza, że klub będzie miał wakat na pozycji lewonożnego środkowego obrońcy. Od wielu miesięcy faworytem do przejęcia tej roli jest Josko Gvardiol. Pep Guardiola był pod wrażeniem występów defensora na Mistrzostwach Świata w Katarze i uważa go za potencjalnie idealne wzmocnienie drużyny.

Obywatele czują, że mają przewagę nad rywalami, takimi jak Chelsea, czy Liverpool. Pracują bowiem jednocześnie nad kupnem Mateo Kovacicia. Jak przekonuje portal Football Transfers, obecność rodaka ma mieć istotne znaczenie dla piłkarza RB Lipsk. Byki oczekują za swojego podopiecznego 85 milionów euro, ale ta kwota nie odstrasza Manchesteru City. Tym bardziej, jeśli sprawdzą się doniesienia, wedle których z zespołem pożegna się także Bernardo Silva.

Gvardiol rozegrał w tym sezonie 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich trzy bramki.

Czytaj więcej: Leeds podjęło decyzję w sprawie Allardyce’a.

Manchester City Manchester United 1.54 4.75 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 czerwca 2023 08:42 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin