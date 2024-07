Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gustavo Hamer

Gustavo Hamer pod obserwacją Romy

AS Roma w tegorocznym okienku transferowym nie planuje przyglądać się biernie na inne kluby. „Giallorossi” związali się na stałe z Daniele De Rossim, dlatego teraz chcą sprowadzić zawodników, którzy będą pasować do filozofii włoskiego trenera. Lada moment do stołecznego zespołu powinien zawitać Enzo Le Fee. Jak się okazuje, nie jest to jedyny pomocnik na ich celowniku.

Dziennikarze „La Gazzetty dello Sport”, powołując się na holenderskie media, przekazali bardzo ciekawe informacje. Otóż AS Roma wykazała zainteresowanie Gustavo Hamerem z Sheffield United. Sam transfer nie wiązałby się dla „Giallorossich” ze specjalnie dużym wydatkiem. Holenderski pomocnik bowiem jest wyceniany przez spadkowicza z Premier League na 17,5 miliona euro.

Gustavo Hamer w minionym sezonie był bez wątpienia najlepszym graczem w szeregach Sheffield United. 27-letni pomocnik na boiskach Premier League uzbierał łącznie 36 występów. W tym czasie zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst.

Ambicje holenderskiego pomocnika po roku spędzonym na boiskach angielskiej elity zapewne sięgają dużo wyżej niż tylko Championship. Obecnie nie słyszymy o i innych klubach zainteresowanych transferem Gustavo Hamerem. Jeśli AS Roma uzna, że 27-latek przyda się drużynie, to z dopięciem przeprowadzki nie powinno być kłopotu.

