Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa odejdzie z Juventusu, jeśli nie podpisze nowego kontraktu

Juventus podjął kluczową decyzję ws. przyszłości Federico Chiesy. Stara Dama postawiła jasne ultimatum skrzydłowego odnośnie dalszej gry w barwach klubu. Jeśli zawodnik nie zgodzi się podpisać nowego kontraktu z obniżką pensji, zostanie sprzedany podczas letniego okna transferowego. Bianconeri oferują mu zarobki rzędu 5 milionów euro rocznie plus milion euro w bonusach. Obecnie Włoch zarabia ok. 6 mln za sezon.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Chiesa dołączy do AS Romy. Jednak zarówno La Gazzetta dello Sport, jak i Corriere dello Sport poinformowały, że klub ze stolicy wycofał swoje zainteresowanie. Zamiast skrzydłowego Juventusu władze rzymskiego zespołu skupią swoją uwagę na pozyskaniu Rodrigo Riquelme z Atletico Madryt. Wysiłki w celu sprowadzenia Chiesy poczyniło również Napoli, lecz ze strony obozu piłkarza nie usłyszeli żadnych konkretnych deklaracji.

Wygląda na to, że na ten moment Chiesa oraz Juventus mają tylko jedną opcję transferową. La Gazzetta informuje o możliwej wymianie z Manchesterem United. W ramach zamiany zawodników do Turynu miałby trafić Jadon Sancho. Szkoleniowiec angielskiego zespołu Erik ten Hag poprosił o czas do namysłu, aby rozważyć tę opcję.

Federico Chiesa po odpadnięciu reprezentacji Włoch udał się na wakacje przed startem nowego sezonu. 20 lipca piłkarz Juventusu weźmie ślub, zaś po powrocie do Turynu podejmie ostateczną decyzję odnośnie przyszłości.