Gundogan opuści Man City? Możliwy egzotyczny kierunek

Gundogan może odejść z Manchesteru City. Według portalu Fichajes niemiecki pomocnik może przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

Sportimage Ltd / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan i Pep Guardiola

Środkowy pomocnik Manchesteru City, Ilkay Gundogan może opuścić angielski klub. Niemiecki pomocnik, który przez lata był jedną z kluczowych postaci drużyny Pepa Guardioli rozważa możliwość przenosin do ligi saudyjskiej.

34-latek w trakcie swojej kariery zdobywał wiele trofeów zarówno w Anglii, jak i w Niemczech. Mimo że wciąż prezentuje dobrą formę, pojawiają się spekulacje na temat możliwego odejścia z Manchesteru City. Tym bardziej że jego kontrakt wygasza wraz z końcem obecnego sezonu.

Gundogan, który na poziomie klubowym zdobył już niemal wszystko, może poszukiwać nowego wyzwania na zakończenie swojej kariery.

Wysokie kontrakty dla piłkarzy sprawiły, że Arabia Saudyjska stała się atrakcyjnym kierunkiem dla doświadczonych zawodników, którzy chcą jeszcze zarobić duże pieniądze przed zakończeniem kariery.

Przyszłość niemieckiego pomocnika zależy od negocjacji, które będą się toczyły w najbliższych tygodniach. Kibice Manchesteru City mogą być świadkami ostatnich występów zawodnika, który od momentu swojego przyjścia do klubu w 2016 roku odegrał ważną rolę w zespole Obywateli. W międzyczasie odszedł w 2023 roku do Barcelony, ale po roku gry wrócił do Manchesteru.

Gundogan w aktualnym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę.

