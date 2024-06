Gundogan na wylocie? FC Barcelona nie wyklucza sprzedaży

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Przyszłość Gundogana w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania

Ilkay Gundogan, który w minionym sezonie był jednym z najważniejszych piłkarzy FC Barcelony, może latem zmienić klub. Choć wielu spodziewało się, że w systemie Hansiego Flicka odegra kluczową rolę, najnowsze doniesienia wskazują na coś zupełnie innego. Według informacji podanych przez “The Athletic”, przyszłość Gundogana w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania, a jego odejście w letnim okienku transferowym nie jest wykluczone. Choć Barca nie chce się go pozbywać, zawodnik nie jest uważany za nietykalnego. Głównym powodem takiej sytuacji jest brak jasno określonej roli dla pomocnika w nadchodzącym sezonie.

Hansi Flick, nowy trener Barcelony, planuje wprowadzenie formacji 4-2-3-1, co może oznaczać jedno miejsce mniej w środku pola. W takim układzie Gundogan może rywalizować o miejsce w wyjściowej jedenastce z Pedrim, a utrzymywanie dwóch tak klasowych zawodników na jedną pozycję może być zbędne, zwłaszcza dla mierzącej się z problemami finansowego fair play Dumy Katalonii.

Raport dodaje, że wynik poszukiwań nowego defensywnego pomocnika przez Barcelonę może znacząco wpłynąć na przyszłość Gundogana. Kataloński klub desperacko potrzebuje nowej “szóstki”, a Blaugrana ma kilku potencjalnych kandydatów do tej roli. Jeśli Dumie Katalonii uda się pozyskać defensywnego pomocnika, reprezentant Niemiec mógłby grać na bardziej ofensywnej pozycji. W przeciwnym razie może być zmuszony do zadań bardziej defensywnych, co niekoniecznie odpowiada jego preferencjom i umiejętnościom.

