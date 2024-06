Trener Charlotte FC podczas ostatniej konferencji prasowej przyznał, że nic mu nie wiadomo o odejściu z zespołu Karola Świderskiego. To stawia pod dużym znakiem zapytania powrót Polaka do Europy.

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski jednak zostanie w MLS?

Karol Świderski w czasie ostatniego zimowego okienka transferowego przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z ekipy Charlotte FC do Hellasu Verona. W barwach klubu, który utrzymał się na najwyższym stopniu ligowych rozgrywek we Włoszech rozegrał on 15 spotkań, w których zdobył w sumie dwa gole. Mimo to klub z miasta Romeo i Julii chce nadal kontynuować współpracę z 27-latkiem, bowiem liczy na rozwój Polaka w Serie A. Z kolei sam zainteresowany dobrze czuje się w tym kraju i chce wrócić do Europy na stałe.

Problem pojawia się jednak w zespole z MLS, z którym Polak nadal jest związany kontraktem. Jego umowa wygasa wraz z końcem grudnia 2025 roku, a Amerykanie oczekują za niego zbyt dużej sumy, jak na możliwości zespołu z Serie A. Na pozostanie napastnika naszej reprezentacji w USA wskazują także słowa trenera Deana Smitha podczas ostatniej konferencji prasowej.

– Nie wiem nic o tym, aby Karol Świderski miał odejść od nas i dołączyć do innego klubu. Wróci w najbliższym czasie do Charlotte. Chcemy mieć w klubie jak najlepszych piłkarzy i Karol z pewnością do takich się zalicza – powiedział szkoleniowiec.

Czytaj więcej: Real wycenił swoją gwiazdę. Wiadomo, ile oczekuje za transfer tego lata