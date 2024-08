Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Galatasaray chce Gundogana, ale tylko jeśli Barcelona rozwiąże z nim kontrakt

FC Barcelona przed zamknięciem letniego okna transferowego może stracić jednego z najlepszych zawodników w klubie. Od kilku dni w prasie pojawiają się informację, że Ilkay Gundogan chce odejść z klubu. Co więcej, Duma Katalonii może pozwolić mu odejść za darmo. Zarząd klubu na czele z Joanem Laportą skłania się ku rozwiązaniu kontraktu z 34-letnim pomocnikiem.

Od momentu, gdy pojawiła się informacja o rzekomym odejściu reprezentanta Niemiec, zawodnik regularnie łączony jest z innymi klubami. Wśród potencjalnych kierunków transferu wymieniało się m.in. Manchester City, a nawet Liverpool. Klub z Anfield Road złożył propozycję Barcelonie, która została zaakceptowana. Natomiast w poniedziałek w kontekście Gundogana pojawiła się ponownie opcja dołączenia do jednego z klubów w Turcji. Jak twierdzi dziennik Sport doświadczony pomocnik znajduje się w kręgu zainteresowań Galatasaray.

W przypadku zainteresowania ze strony Galatasaray pojawia się jednak duży znak zapytania. Turecka drużyna jest gotowa zaproponować mu kontrakt, ale tylko w przypadku jeśli będzie to transakcja w ramach wolnego transferu. Oznacza to, że najpierw Barcelona i Gundogan musieliby dojść do porozumienia ws. rozwiązania umowy, która obowiązuje do czerwca 2025 roku.

Gundogan w Barcelonie występuje od sezonu 2023/2024, gdy przeniósł się do Katalonii z Manchesteru City. W poprzednim sezonie rozegrał 51 spotkań, w których zdobył 5 goli i zaliczył 13 asyst.