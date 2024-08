Barcelona przyjęła ofertę za Gundogana. Gwiazdor zdecydował

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Barcelona przyjęła, a Gundogan odrzucił ofertę Liverpoolu

W ostatnich dniach kataloński Sport przedstawił informację o tym, że Ilkay Gundogan poprosił Barcelonę o odejście. Nastąpiło to tuż po ogłoszeniu kadry Dumy Katalonii na mecz z Valencią, w której Niemiec nie został uwzględniony. Zainteresowanie piłkarzem wyraziły kluby z Turcji oraz Arabii Saudyjskiej, w tym Fenerbahce na czele z Jose Mourinho.

W międzyczasie niespodziewane doniesienia przekazał portal El Nacional.cat. Według raportu Liverpool złożył Barcelonie ofertę za Ilkaya Gundogana w wysokości aż 40 milionów euro. Joan Laporta miał momentalnie przyjąć atrakcyjną propozycję, ale aż takiego entuzjazmu nie przejawił sam piłkarz. Pomocnik Dumy Katalonii odrzucił tę opcję i zapewne poczeka na inne możliwości. Niewykluczone również, że Hansi Flick przekonał zawodnika do pozostania w drużynie, a mogą o tym świadczyć słowa Niemca z konferencji prasowej.

– Bardzo dobrze go znam. Doceniam to, jakim jest piłkarzem, ale przede wszystkim człowiekiem. Rozmawialiśmy o wszystkim, ale pozostawię to dla siebie. Mam przeczucie, że zostanie – powiedział Flick.

W sezonie 2023/2024 Gundogan był jednym z najważniejszych piłkarzy Barcelony. Dlatego jego rzekoma chęć odejścia na pewno zaskoczyła wielu kibiców. Pewne jest to, że w końcówce okna transferowego władze klubu z Camp Nou będą miały sporo pracy.

