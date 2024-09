Marc Guehi znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Podczas ostatniego okna transferowego obrońcę był blisko przeprowadzki do Newcastle - informuje dziennik The Sun.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Marc Guehi pod lupą Manchesteru City, transfer możliwy latem

Manchester City bez większych inwestycji przebrnął przez letnie okno transferowe. Szeregi zespołu z Etihad Stadium wzmocniło zaledwie dwóch nowych zawodników. Ilkay Gundogan wrócił do Anglii po rocznej przerwie na zasadzie wolnego transferu, zaś za Savinho władze Obywateli zapłacili jedynie 25 milionów euro. Zaoszczędzone pieniądze podczas ostatniego rynku transferowego mogą zostać przeznaczone na przyszłe lato, gdzie drużynę Pepa Guardioli wzmocnić ma utalentowany obrońca z Premier League.

Jak podaje dziennik The Sun w kręgu zainteresowań Manchesteru City znalazł się Marc Guehi z Crystal Palace. Warto wspomnieć, że jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że 24-latek przeniesie się do Newcastle. The Magpies złożyli Orłom kilka ofert, a największą wynosiła 65 milionów funtów łącznie z bonusami. Ostatecznie obrońca zdecydował się pozostać w klubie z Selhurst Park.

Niepowodzenie transferowe Newcastle może być okazją dla Manchesteru City. Według The Sun mistrzowie Anglii mogą latem ruszyć po Guehi’ego i sprowadzić go do siebie po obniżonej cenie. Kontrakt środkowego obrońcy z Crystal Palace obowiązuje do czerwca 2026 roku, a piłkarz wciąż nie parafował nowej umowy. Jeśli do przyszłego roku nie zdecyduje się przedłużyć kontraktu z Orłami, to dla klubu Olivera Glasnera będzie to ostatni dzwonek, aby zarobić cokolwiek na odejściu reprezentanta Anglii.