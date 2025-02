News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Real Madryt i Man City w grze o transfer Floriana Wirtza

Manchester City szykuje się do znaczących zmian kadrowych. Obywatele przedwcześnie odpadli z Ligi Mistrzów i mają pokaźną stratę do lidera w Premier League, co skłoniło Pepa Guardiolę do podjęcia radykalnych kroków. Latem drużynę może opuścić nawet kilka gwiazd, a w tym Kevin De Bruyne. Kontrakt Belga kończy się 30 czerwca 2025 roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony.

Pep Guardiola znalazł już idealnego następcę Kevina De Bruyne. Ma nim zostać Florian Wirtz, który notuje kolejny znakomity sezon na boiskach Bundesligi. Obywatele rozważają wymianę zawodników, bo Bayer Leverkusen jest zainteresowany jednym z piłkarzy Man City. Jednak zadanie nie będzie takie proste, bo o transfer reprezentanta Niemiec postara się także Real Madryt.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Królewscy byli łączeni z pozyskaniem Floriana Wirtza już latem 2024 roku, gdy z klubem rozstał się Toni Kroos. To właśnie młody gwiazdor Bayeru był rozważany jako jeden z kandydatów do zastąpienia legendy Realu. Natomiast wówczas niemiecki klub miał zbyt wygórowane żądania.

Sytuacja może się zmienić tego lata ze względu na kontrakt Wirtza. Obecnie piłkarzowi pozostały dwa lata umowy, a więc jest to niemal ostatni dzwonek dla Bayeru, aby sprzedać zawodnika za ogromne pieniądze.