Guardiola publicznie pochwalił gwiazdę Realu. Latem mówiło się o transferze

Pep Guardiola przyznał po meczu, że podszedł do Rodrygo i osobiście pochwalił jego talent. Wybór trenera Man City może zaskakiwać, bo skrzydłowy od początku sezonu grał poniżej oczekiwań.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Guardiola pochwalił talent Rodrygo

Pep Guardiola po meczu z Realem Madryt podszedł do Rodrygo i wprost powiedział mu, jak bardzo ceni jego talent. To dość zaskakujące, bo Brazylijczyk od miesięcy był krytykowany za formę, a do tego długo nie mógł przełamać strzeleckiej niemocy.

Spotkanie zakończyło się wygraną City, ale to właśnie Rodrygo dał Realowi chwilę nadziei przepięknym golem. Po końcowym gwizdku Guardiola odszukał skrzydłowego i zamienił z nim kilka słów. Ta scena od razu zwróciła uwagę, zwłaszcza że latem Brazylijczyk był łączony z mistrzami Anglii.

Guardiola w rozmowie z Movistar+ wyjaśnił, że chciał po prostu docenić klasę piłkarza. Powiedział mu, że jest na „innym poziomie” i że bardzo cieszy się z jego powrotu do zdrowia. Trener City podkreślił, że zawodnicy Realu nie tylko biegają, ale też świetnie dryblują, a Rodrygo jest tego najlepszym przykładem.

Dla skrzydłowego był to gol przełamujący długą, trwającą 281 dni posuchę. Ostatni raz trafił w marcu w starciu z Atletico w Lidze Mistrzów. Tym razem znów pokazał pełnię możliwości, ale jego błysk nie wystarczył, by Real uratował wynik.