Manchester City przygotowuje się do odejścia Kevina De Bruyne. Pep Guardiola wytypował zawodnika, którego chce ściągnąć w jego miejsce - zdradza "Fichajes".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne i Pep Guardiola

Manchester City ruszy po gwiazdę La Ligi

Kevin De Bruyne w trakcie letniego okienka był kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie nie zdecydował się na przeprowadzkę, ale Manchester City ma świadomość, że gwiazdor znów otrzyma bardzo atrakcyjne finansowo propozycje i tym razem jego wybór może być inny. Dodatkowo, po sezonie wygasa umowa belgijskiego pomocnika, co może dać mu do myślenia i przesądzić o zmianie otoczenia. Dla mistrza Anglii byłaby to bolesna strata, natomiast zdaniem “Fichajes” w gabinetach trwa już burza mózgów w temacie jego zastępstwa. Pep Guardiola wytypował zawodnika, którego chciałby sprowadzić w miejsce De Bruyne.

Wybór miałby paść na Alexa Baenę, który w ciągu ostatnich miesięcy wyrósł na gwiazdę La Ligi. Poprzedni sezon zakończył z czternastoma asystami w ligowych meczach, zaś obecny rozpoczął równie imponująco, notując w ośmiu kolejkach liczby na poziomie gola i pięciu asyst. Podczas październikowego meczu reprezentacji Hiszpanii z Serbią także trafił do siatki, potwierdzając, że znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji.

Baena występuje na skrzydle, więc nie byłby bezpośrednim następcą De Bruyne. Guardiola ma jednak zamiar nieco przemodelować drużynę, tak aby zmieścić w składzie 23-letniego Hiszpana. Negocjacje mogą się rozpocząć jeszcze przed otwarciem zimowego okienka transferowego. Villarreal bardzo ceni sobie wychowanka i może na nim naprawdę dobrze zarobić. “Fichajes” sugeruje, że kwota operacji mogłaby sięgnąć nawet 65 milionów euro. Dla Baeny byłby to poważny krok do przodu.