Grzegorz Krychowiak może tego lata zmienić barwy klubowe. Reprezentant Polski według informacji rosyjskich mediów, na których opiera się Sport.Interia.pl, może wkrótce pożegnać się z Lokomotiwem Moskwa. Zawodnik broni barw ekipy ze stolicy Rosji od 2018 roku.

Grzegorz Krychowiak może wkrótce zmienić klub

Aktualna umowa reprezentanta Polski obowiązuje do końca czerwca 2022 roku

Doświadczony pomocnik ma za sobą nieudane Mistrzostwa Europy

Grzegorz Krychowiak na wylocie z Lokomotiwu?

Grzegorz Krychowiak ma jeszcze przez jeden sezon ważny kontrakt z Lokomotiwem. Mając na uwadze to, że Rosjanie nie kwapią się do tego, aby przedłużać szybko umowy z zawodnikami, to można spodziewać się tego, że reprezentant Polski zmieni niebawem klub, chcąc zapewnić sobie spokojną przyszłość.

31-latek w trakcie Euro 2020 zasłynął z bardzo złego występu w meczu przeciwko Słowacji, w którym osłabił swój zespół. Krychowiak otrzymał czerwoną kartkę i ostatecznie Biało-czerwoni przegrali spotkanie 1:2.

Rosyjscy dziennikarze zaczynają spekulować, że dni Polaka w ekipie z Moskwy są policzone. Pojawiają się jednak również głosy, że trener stołecznej drużyny jest zwolennikiem talentu Krychowiaka. Tym samym nie chciałby, aby Polak zmieniał klub.

В «Локо» планируется мощная чистка 😱



Нобель Арустамян рассказал, что Цорн обзванивал клубы Тинькофф РПЛ и предлагал забрать нескольких игроков 📞



В списке – Смолов, Крыховяк и Миранчук ➡️https://t.co/sm70yzDhPh



📷 РИА Новости/Виталий Белоусов pic.twitter.com/kf0gvOBEJN — Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021

Dziennikarz Nobel Arustamyan podaje natomiast, że dyrektor sportowy Lokomotiwu Thomas Zorn oferował polskiego pomocnika innym klubom. Inną sprawą jest jednak to, że są działacze w klubie z Rosji, którzy nie zgadzają się z planem 34-latka. Niezwykły chaos w w klubowych gabietach Lokomptiwu sprawia, że na dzisiaj jednocześnie nie można stwierdzić, co czeka 82-krotnego reprezentanta Polski.

Krychowiak w tej kampanii wystąpił już w dwóch meczach, w których strzelił jednego gola. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 15 milionów euro.

