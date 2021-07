Reprezentacja Polski do gry po nieudanych Mistrzostwach Europy wróci we wrześniu. Tymczasem interesujące wieści na temat ewentualnego powołania do drużyny narodowej przez Paulo Sousę przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Jego zdaniem selekcjoner Biało-czerwonych myśli o powołaniu Nicoli Zalewskiego.

Nicola Zalewski może zostać powołany do reprezentacji Polski na wrześniwoe mecze eliminacji do mistrzostw świata

Meczyki.pl sugerują, że Paulo Sousa ma plan, aby powołać 19-latka

Zawodnik aktulanie broni barw Romy, z którą ma umowę do 2024 roku

Sousa zaskoczy i powoła pomocnika Romy?

Reprezentacja Polski w trakcie Euro 2020 nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Biało-czerwoni w trakcie europejskiego czempionatu nie wygrali ani jednego spotkania. Zremisowali z Hiszpanią (1:1). Tymczasem w bojach ze Słowacją i Szwecją ponieśli porażki (1:2 i 2:3). We wrześniowych meczach na drodze polskiej ekipy w walce o bilet na mundial w Katarze staną: Albania, San Marino i Anglia.

Zalewski zdobył bramkę w pierwszym spotkaniu Mourinho jako trenera Romy, gdy stołeczna ekipa mierzyła się z Valdiniovele (10:0). Kolejny raz gola Zalewski strzelił w starciu przeciwko Triestinie (1:0). Świetną skuteczności młody zawodnik podtrzymał również w boju przeciwko Debrecynowi, wykorzystując podanie od Henricha Mychitariana. Roma przeciwko ekipie z Węgier również wygrała. To przyczyniło się do tego, że Paulo Sousa zwrócił uwagę na młodego piłkarza.

Zalewski to zawodnik, mogący grać zarówno na skrzydle, jak i jako ofensywny pomocnik. Siłą rzeczy 19-latek może rywalizować o miejsce w składzie z Piotrem Zielińskim. Gdyby jednak okazało się, że do zdrowia na spotkania eliminacyjne po kontuzjach nie dojdą Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek, to niewykluczone, że właśnie Zalewski mógłby być alternatywą dla nich.

Ofensywny piłkarz jak na razie zagrał w Serie A tylko raz, ale szerszej publiczności przedstawił się już w trakcie meczu Ligi Europy. Rzymianie mierzyli się z Man Utd. Zalewski w tym starciu popisał się efektownym strzałem z powietrza, po którym padł gol. Niemniej ostatecznie trafienie zostało uznane za samobójcze, bo piłka w międzyczasie odbiła się od Alexa Tellesa.

Młody piłkarz ma na swoim koncie mnóstwo występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Jego kontrakt z klubem ze Stadio Olimpico obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Czytaj więcej. Onet: afera dyplomowa, padają nazwiska czołowych polskich piłkarzy