Górnik wreszcie znalazł bramkostrzelnego napastnika? Trop prowadzi do Grecji [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Tęsknota za Angulo

Górnik Zabrze pod wodzą Jana Urbana lubi grać ofensywny futbol, ale akurat napastnicy spisują się poniżej oczekiwań. Może poza Zahoviciem, który jednak swoje robi i mocno odżył po odejściu z Pogoni Szczecin. Dużo gorzej jest jeśli chodzi o pozostałych strzelców.

Aleksander Buksa zdobył raptem tylko jedną bramkę i Jan Urban coraz rzadziej z niego korzysta. Sinan Bakis okazał się zupełnym niewypałem i obie strony pewnie chcą już tylko dotrwać do końca tego wypożyczenia. Zabrzanie muszą więc szukać strzelca na przyszły sezon. A może już znaleźli?

Zobacz także: Irytujące zachowanie piłkarzy i trenerów w Ekstraklasie (VIDEO)

Świetny sezon Greka

Z Grecji dotarły do nas ciekawe informacje. Jak się dowiedział goal.pl Górnik zainteresował się napastnikiem drugoligowego Iraklisu Saloniki. Chodzi o Theodorosa Tsirigotisa, który rozgrywa właśnie fantastyczny sezon. Niespełna 25-letni snajper zdobył już w bieżących rozgrywkach 19 goli w 22 ligowych meczach. To super wynik, a dołożył do tego jeszcze jedno trafienie w Pucharze Grecji.



Tsirigotis to wychowanek Olympiakosu Pireus, który grał następnie w takich klubach jak Vrachneikon, Episkopi, Levadiakos, Panathinaikos B i właśnie Iraklis. Kuszące jest też to, że piłkarzowi już latem kończy się kontrakt. Zawodnik mierzy 183 cm wzrostu, dwa razy zagrał w reprezentacji Grecji do lat 19.

Jeśli przyjdzie do Górnika, to nie będzie pierwszym napastnikiem z Hellady, który występował w Zabrzu. Kilka lat temu graczem zabrzan był Giorgios Giakoumakis, który potem zrobił dużą karierę, a obecnie gra z Mateuszem Boguszem w Cruz Azul.