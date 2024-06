Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Kolanko

Górnik traci Krzysztofa Kolanko

Zagłębie Lubin ma za sobą przeciętny, ale momentami dobry sezon. Miedziowi zaliczyli dobry początek sezonu oraz bardzo dobry jego koniec. Wystarczy wspomnieć, że wygrali oni cztery z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Jednak po środku kampanii 2023/24 było różnie – zazwyczaj słabo. Finalnie udało się ekipie prowadzonej przez Waldemara Fornalika zająć 8. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale przed rozpoczęciem kolejnego sezonu cele są dużo większe.

Świadczą o tym chociażby transfery do klubu. Jak do tej pory Miedziowi ogłosili pozyskanie Kajetana Szmyta, który wzbudzał zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Z klubem podpisał umowę także Adam Radwański. A z kolei teraz blisko dołączenia do Zagłębia Lubin jest Krzysztof Kolanko z Górnika Zabrze, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”.

Raptem 17-letni piłkarz uchodzi za jeden z największych talentów w naszym kraju. Jest kapitanem reprezentacji Polski do lat 17, z którą zagrał na ostatnich mistrzostwach świata. W PKO Ekstraklasie debiutował jeszcze przed 16 rokiem życia, ale w sumie dla Górnika rozegrał tylko cztery mecze. Według Włodarczyka, Kolanko podpisze z Miedziowymi dwuletnią umowę zaraz po tym, jak jego kontrakt z Górnikiem dobiegnie końca.

