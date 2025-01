Górnik Zabrze straci obrońcę? Konkretne zainteresowanie z Hiszpanii. Wiemy, ile zarobią zabrzanie [NASZ NEWS]

Górnik Zabrze stracił ostatnio Norberta Wojtuszka i Damiana Rasaka, ale wszystko wskazuje na to, że to nie koniec odejść. Z Hiszpanii docierają do nas informacje, że tamtejszy klub mocno zabiega o Manu Sancheza.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Długo w Zabrzu miejsca nie zagrzał



Manu Sanchez ma zamienić Górnik Zabrze na UD Levante. Taką informację przekazał serwis Mundo Levante UD. I choć Hiszpanie pisali o konkretnym zainteresowaniu, to nie przesądzali jeszcze transakcji. Z informacji Goal.pl wynika natomiast, że sprawa wygląda na praktycznie domkniętą.



Górnik na transakcji związanej z odejściem piłkarza nieco zarobi. W kuluarach słyszymy, że ma otrzymać za Sancheza około 500 tysięcy złotych plus bonusy. Jeśli te informacje znajdą ostateczne potwierdzenie, to będzie to oznaczało kolejne odejście, po Wojtuszku i Rasaku.



Sanchez trafił do Górnika latem 2024 roku z Castellon, podpisując umowę do lata 2026 roku z opcją przedłużenia na rok. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego pobyt w Zabrzu potrwa o wiele krócej. W tym sezonie ligowym hiszpański obrońca zagrał 10 ligowych meczów, w których strzelił jedną bramkę.



UD Levante zajmuje obecnie czwarte miejsce na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy.