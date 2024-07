Górnik Łęczna z dwoma transferami. Oficjalny komunikat klubu

PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Oficjalnie: Szczytniewski oraz Litwa wzmocnili Górnik Łęczna

Górnik Łęczna został na kolejny sezon w rozgrywkach Betclic 1 Liga. Klub z województwa lubelskiego w letnim okienku transferowym chce dokonać wzmocnień, które pomogą im awansować do elity. „Duma Lubelszczyzny” potwierdziła już transfery Przemysława Banaszka oraz Branislava Pindrocha. A teraz do tej dwójki dołączyli kolejni piłkarze.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Górnik Łęczna w czwartek ogłosił przyjście dwóch kolejnych zawodników. Drużynę Pavola Stano wzmocnili Sebastian Szczytniewski oraz Michał Litwa. Obaj piłkarze związali się z „Dumą Lubelszczyzny” umowami do końca czerwca 2026 roku.

Sebastian Szczytniewski poprzednio reprezentował barwy Chojniczanki. 21-latek ma za sobą całkiem solidny sezon na boiskach Betclic 2 ligi. Defensor bowiem rozegrał łącznie 25 spotkań, w których strzelił jednego gola oraz zaliczył dwie asysty.

Michał Litwa trafił na Lubelszczyznę prosto z Górnika Polkowice. 20-latek trafił do tego klubu z Motoru Lublin w trakcie minionego sezonu. Napastnik przez niemal pół roku rozegrał 15 meczów. W tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.

Dla obu piłkarzy transfer do pierwszoligowego Górnika Łęczna to ogromny skok w górę. Na ten moment ciężko stwierdzić, czy będą w stanie przedrzeć się do podstawowego składu „Dumy Lubelszczyzny”. Czas pokaże, jaki plan ma Pavol Stano na Sebastiana Szczytniewskiego oraz Michała Litwę.

