Maksym Chłań to jeden z najbardziej rozchwytywanych ostatnio graczy w polskich ligach. Jak się okazuje Ukrainiec nie tylko znajduje się na radarze ekip z Krakowa, podały Meczyki.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Maksym Chłań na radarze Górnika Zabrze

Maksym Chłań to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na polskim rynku transferowym. Jak się okazuje, Ukrainiec znajduje się nie tylko na celowniku klubów z Krakowa – jak wcześniej informowano – ale także innych ekip. Nowe informacje w tej sprawie podał portal Meczyki.pl.

22-latek obecnie pozostaje bez klubu. Z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z Lechią Gdańsk, który nie został przedłużony. Niedawno dziennikarz Piotr Koźmiński z Goal.pl przekazał, że Chłań znalazł się na radarze Wieczystej Kraków oraz Wisły Kraków. Chociaż druga z ekip już podjęła ostateczną decyzję w sprawie. Tymczasem Tomasz Włodarczyk z Meczyków ujawnił, że chęć pozyskania Ukraińca wyraził również Górnik Zabrze.

Chłań to 13-krotny młodzieżowy reprezentant Ukrainy. Uchodzi za zawodnika niezwykle wszechstronnego – może grać na obu skrzydłach, a także jako ofensywny pomocnik. Choć obecnie jest do pozyskania za darmo, jego rynkowa wartość wynosi około 1,5 miliona euro.

W minionym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał 30 spotkań, w których strzelił 5 goli i zanotował 4 asysty. Gdyby trafił na stadion im. Ernesta Pohla, znacząco zwiększyłby konkurencję w ofensywie zespołu prowadzonego przez Michala Gasparika. Na podobnych pozycjach grają m.in. Kamil Lukoszek, Taofeek Ismaheel, Roberto Massimo oraz Osumane Sow.

Chłań jest wychowankiem UFK Lwów. W swojej karierze reprezentował też barwy Karpat Lwów oraz Zorii Ługańsk.

Czytaj więcej: Fornalik wrócił do Ruchu Chorzów. Jasny sygnał przed nowym otwarciem