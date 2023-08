IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik pozostaje wolnym agentem. Wcześniej, przez trzy lata reprezentował barwy Benevento

Jak poinformował Tomasz Ćwiąkała, legenda reprezentacji Polski zaoferowała swoje usługi Legii Warszawa

Wojskowi zdecydowali jednak, że pod kątem sportowym 35-latek nie przyda się drużynie

Legia odrzuciła propozycję Glika

Kamil Glik pozostaje wolnym agentem od 1 lipca. To wówczas wygasł jego kontrakt z włoskim Benevento, w którym spędził ostatnie trzy lata. Według medialnych doniesień, legenda reprezentacji Polski preferowała pozostanie na Półwyspie Apenińskim. Zbliża się jednak koniec okienka, a 35-latek nadal pozostaje bezrobotny.

Jak poinformował Tomasz Ćwiąkała, mogliśmy być świadkami wielkiego powrotu środkowego obrońcy do ojczyzny. Dziennikarz CANAL+ doniósł bowiem, że agenci Glika zaoferowali usługi swego klienta Legii Warszawa. Co ciekawe, Wojskowi odmówili ze względów sportowych. Jak przekonuje wspomniane źródło, weteran znajdował się w zasięgu finansowym polskiej drużyny. Sam dziennikarz nie do końca rozumie takie podejście warszawiaków, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich problemy w grze obronnej.

Wiadomo, że to nie jest wymarzony profil Runjaicia pod kątem szybkości, gry piłką i nie twierdzę, że byłby gwiazdą. Ale jako alternatywa, plan B na wypadek pożaru moim zdaniem spokojnie dałby radę. Zwłaszcza przy problemach Legii w obronie. Poza tym jeśli drużyna zalicza spadek,… — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) August 25, 2023

Glik rozegrał w minionym sezonie 18 spotkań w Serie B. Zanotował w nich jedną asystę.

Zobacz też: Bayern zagiął parol na obrońcę Chelsea.

Legia Warszawa FC Midtjylland 1.98 3.50 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2023 12:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin