Inter Mediolan jest na dobrej drodze do pozyskania Gleisona Bremera. Rozmowy pomiędzy Torino i wicemistrzem Włoch przyniosły długo wyczekiwany przełom. Kwota transferu może zamknąć się w 35 milionach euro – informuje Gianluca Di Marzio.

Inter Mediolan od dłuższego czasu walczył o transfer Gleisona Bremera

Po intensywnych negocjacjach Torino obniżyło swoje wymagania, a kwota transferu może wynieść zaledwie 35 milionów euro

“Nerrazzuri” chcą sfinalizować transakcję maksymalnie do najbliższego poniedziałku

Długo wyczekiwany transfer

Hitowy transfer wewnątrz Serie A już na ostatniej prostej. Inter Mediolan od dłuższego czasu prowadził rozmowy w sprawie zakupu Gleisona Bremera, lecz do tej pory kluby nie były w stanie się dogadać. Torino postawiło zaporową cenę opiewającą na 50 milionach euro, natomiast wicemistrzowie Włoch starali się wynegocjować korzystniejsze warunki.

Wreszcie nastąpił przełom, na co kluczowy wpływ miało również nastawienie brazylijskiego defensora, który od dawna domagał się przeprowadzki i był chętny na nowe wyzwanie. 25-latek pragnął zagrać w klubie z najwyższej półki, a Torino wreszcie zdecydowało się mu to umożliwić.

Turyńczycy zgodzili się na sprzedaż Bremera, a na skutek słabej pozycji negocjacyjnej, kwota transferu powinna wynieść około 35 milionów euro. Taką właśnie ofertę zamierzają złożyć “Nerrazzuri”.

Nie ulega zatem wątpliwościom, że ekipie z Mediolanu udało się przeprowadzić świetną transakcję. 25-latek był w minionym sezonie czołowym obrońcą całej Serie A, a na liście życzeń miał go również między innymi Juventus.

Wicemistrzowie Włoch mają nadzieję, że do najbliższego poniedziałku uda się sfinalizować transfer Bremera. Zależy im na dokonaniu tego, zanim dojdzie do sprzedaży Milana Skriniara, który najprawdopodobniej przeniesie się do Paris Saint-Germain.

