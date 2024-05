Evan Ferguson od dawna wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League. Wszystko jednak wskazuje na to, że irlandzki napastnik w kolejnym sezonie nadal będzie występował w Brighton & Hove Albion – dowiedział się Ekrem Konur.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Evan Ferguson

Evan Ferguson zostanie w Brighton & Hove Albion

Evan Ferguson to jeden z najbardziej perspektywicznych napastników młodego pokolenia. Obecny sezon nie był najlepszy w wykonaniu 19-letniego Irlandczyka, ale duży wpływ na to miała kontuzja stawu skokowego, przez którą piłkarz opuścił drugą część kampanii 2023/2024. Utalentowany snajper mimo to jest obserwowany przez potentatów Premier League, z Manchesterem United na czele.

Jak jednak przekazał Ekrem Konur, Evan Ferguson w najbliższym letnim oknie transferowym najprawdopodobniej nie odejdzie z Brighton & Hove Albion. Planem Mew jest zatrzymanie napastnika na kolejny sezon i wszystko wskazuje na to, że włodarzom The Seagulls uda się ta sztuka. Dwunastokrotny reprezentant Irlandii do akademii angielskiego klubu trafił w 2021 roku.

Były zawodnik Bohemian FC już rok później został włączony do pierwszej drużyny Brighton & Hove Albion, gdzie z miejsca stał się kluczowym piłkarzem. Dotychczasowy bilans Evana Fergusona w Premier League to 47 meczów, 12 goli oraz 2 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na 60 milionów euro. W przeszłości w kontekście tego gracza padały nawet kwoty w granicach 100 mln euro.