Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno napisał list do fanów Man United przed finałem Pucharu Anglii

Bruno Fernandes przed najważniejszym meczem sezonu dla Manchesteru United zwrócił się do kibiców. Kapitan Czerwonych Diabłów napisał długi i emocjonalny list, który został opublikowany na łamach portalu The Players Tribune. Portugalczyk wyznał w nim, jak wiele znaczy dla niego gra w barwach klubu oraz podziękował za wsparcie w trudnym sezonie. Co więcej, pomocnik jasno określił się w sprawie plotek o opuszczeniu Old Trafford. 29-latek podkreślił, że nie chce opuszczać Manchesteru United.

– Do naszych fanów na całym świecie. Chcę powiedzieć kilka słów prosto z serca przed finałem Pucharu Anglii. Wiem, że nie był to dla Was łatwy sezon. Nie zaprezentowaliśmy standardów, na jakie zasługujecie. Jako kapitan czuję to bardziej niż ktokolwiek inny – zaczął list Bruno Fernandes

– Po tym trudnym sezonie moim obowiązkiem jest dać z siebie więcej. Wszystko zaczyna się ode mnie i zaczyna się od jutra. Musimy dać z siebie wszystko w ostatnim meczu z Manchesterem City i iść naprzód. Gra na Old Trafford to coś, co kocham najbardziej na świecie. Od zawsze było to moim marzeniem. Nie chcę odchodzić – napisał kapitan Manchesteru United.

– Wiem, że nie było łatwo. Wiem, że to nie są nasze standardy, ale jesteśmy w drodze na Wembley. Stańcie za nami raz jeszcze – zakończył swój list Portugalczyk.

Finał Pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem United i Manchesterem City odbędzie się w sobotę (25 maja) o godzinie 16:00. Jeśli Czerwone Diabły odniosą triumf, w nagrodę wezmą udział w przyszłorocznej edycji Ligi Europy. W innym wypadku nie zagrają w europejskich pucharach.