Donnarumma obserwowany przez giganta. Zastąpiłby absolutną legendę

Bayern Monachium śledzi sytuację Gianluigiego Donnarummy, którego kontrakt z Paris Saint-Germain obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku - podaje Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma na radarze Bayernu Monachium

Manuel Neuer najprawdopodobniej zakończy piłkarską karierę po sezonie 2025/2026, kiedy wygaśnie umowa legendarnego bramkarza z Bayernem Monachium. W kadrze bawarskiego zespołu znajdują się również tacy golkiperzy jak Daniel Peretz, Jonas Urbig oraz Sven Ulreich, a ponadto z wypożyczenia może wrócić Alexander Nubel. Jednak wydaje się, że włodarze lidera Bundesligi planują sprowadzić w niedalekiej przyszłości bramkarza z absolutnego topu, który docelowo zajmie miejsce właśnie Manuela Neuera.

W ten schemat bez wątpienia wpisuje się Gianluigi Donnarumma, którego sytuację Bayern Monachium bacznie monitoruje. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez dziennikarza Ekrema Konura. Umowa 26-letniego Włocha z Paris Saint-Germain obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a strony póki co nie doszły do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Mierzący 196 centymetrów golkiper podobno nie wyklucza spróbowania nowego wzywania, chociażby na Allianz Arenie.

Kapitan reprezentacji Włoch z powodzeniem stoi między słupkami paryskiego giganta od lipca 2021 roku, gdy trafił na Parc des Princes po wcześniejszym rozstaniu się z Milanem, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Gianluigi Donnarumma w koszulce drużyny Les Parisiens rozegrał łącznie 144 spotkania, wpuścił 141 goli i zachował 48 czystych kont.