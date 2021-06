Paris Saint-Germain w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformowało, że nowym zawodnikiem tego klubu został Georginio Wijnaldum. Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia w sprawie Holendra, który podpisał z wicemistrzami Francji kontrakt do 2024 roku.

Paris Saint-Germain poinformowało o pierwszym letnim transferze

Szeregi wicemistrzów Ligue 1 wzmocnił Gerorginio Wijnaldum

Holenderski pomocnik związał się z paryżanami kontraktem do końca czerwca 2024 roku

PSG wygrało z Barceloną wyścig po Wijnalduma

Paris Saint-Germain pozyskało Wijnalduma na zasadzie wolnego transferu z Liverpoolu. Zawodnik nie krył zadowolenia po finalizacji transakcji.

– Dołączenie do PSG jest dla mnie nowym wyzwaniem. Dołączam do jednej z najlepszych ekip w Europie. Wierze, że mogę swoją osobą wnieść coś pozytywnego do zespołu. Paris Saint-Germain w ostatnich latach udowodniło, że ma niezwykłe ambicje. Jestem pewien, że razem z naszymi kibicami może wznieść się jeszcze wyżej – mówił reprezentant Holandii cytowany przez oficjalną stronę klubu po ogłoszeniu transferu.

Urodzony w Rotterdamie zawodnik pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w miejscowe Sparcie, z której dołączył do Feyenoordu. Latem 2016 roku za blisko 27 milionów euro dołączył do Liverpoolu, z którym wygrał między innymi Ligę Mistrzów, a także triumfował w Premier League.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Georginio Wijnaldum.



Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024.#WelcomeGini — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021

Wijnaldum w szeregach The Reds zaliczył łącznie 237 spotkań, w których strzelił 22 gole, notując też 16 asyst. Zawodnik może grać jako środkowy lub ofensywny pomocnik. W drużynie z Paryża o miejsce w składzie Holender może rywalizować między innymi z: Marco Verrattim, Anderem Herrerą, czy Julianem Draxlerem.

Nowy sezon ligi francuskiej wystartuje 7 sierpnia i potrwa do 22 maja 2022 roku.

