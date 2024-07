Gasperini o występie reprezentacji Włoch na Euro 2024

fot. Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gaskperini skrytykował reprezentację Włoch za występ na Euro 2024

Reprezentacja Włoch nie zaprezentowała się z dobrej strony na mistrzostwach Europy. Azzurri ledwie wyszli z grupy. Tymczasem w pierwszej rundzie pucharowej Euro 2024 ekipa Luciano Spallettiego nie dała rady Szwajcarii, odpadając z turnieju. Na temat występu reprezentacji Włoch wypowiedział się trener Atalanty, który nie szczędził też krytycznych słów w kierunku selekcjonera.

– Podzielam ten sam punkt widzenia, co wielu innych. Brakowało nam gry zespołowej. Spalletti nie określił pewnych zasad i tylko on zna powody. Reprezentacja Włoch wyglądała na bezradną i to było największe rozczarowanie – mówił Gian Piero Gasperini w rozmowie z Corriere dello Sport.

– Reprezentację Włoch zawsze wyróżniała spójność i poczucie przynależności do drużyny. Nigdy nie mieliśmy Pele, Maradony, Cruyffa czy Messiego , ale nie brakowało nam też świetnych graczy – kontynuował trener Atalanty.

– Nasi zdobywcy Złotej Piłki to Rivera, Rossi i Baggio. W 2006 roku zdobył go obrońca Cannavaro. W tej drużynie, która wygrała Puchar Świata w 2006 roku grali Iaquinta, Camoranesi, Gilardino, Oddo, Grosso i Perrotta – mówił Gasperini.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

– Kiedy pojawia się rozczarowanie, Włosi chcą zacząć od zera. Wręcz przeciwnie, musimy wyciągnąć wnioski i zacząć od drużyn młodzieżowych. 80 procent młodych Włochów gra w piłkę nożną i jeśli nie potrafimy ich rozwinąć i wprowadzić do głównego składu, to system nie działa prawidłowo – powiedział szkoleniowiec ekipy z Bergamo.

