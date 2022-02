Gasperini nie chce Diego Costy

PressFocus Na zdjęciu: Diego Costa

Włoskie media informują, że Diego Costa miał zostać zaoferowany Atalancie Bergamo, jednak trener Gian Piero Gasperini nie jest przekonany, co do słuszności takiego ruchu. Sytuacja w ataku w drużynie La Dei jest fatalna. Roberto Piccoli został w styczniu wypożyczony do Genoi, a Duvan Zapata zmaga się z poważną kontuzją, która może wykluczyć go z gry do końca sezonu.

Atalanta odpadła w czwartek z Pucharu Włoch po porażce z Fiorentiną, a Gasperini dał odpocząć w tym spotkaniu jedynemu dostępnemu środkowemu napastnikowi. Luis Muriel wszedł na boisku dopiero w 74. minucie, aby na świeżości przystąpić do niedzielnego meczu w Serie A. Ekipę z Lombardii czeka arcyważne spotkanie z Juventusem.

Atalanta chciałaby ściągnąć do zespołu nowego napastnika. Okno transferowe we Włoszech jest już zamknięte, dlatego La Dea może wybierać jedynie z pośród piłkarzy pozostających bez klubu. Jak donosi calciomercato.com Atalancie został zaproponowany Diego Costa.

W przypadku byłego napastnika Chelsea rozważany jest kontrakt do końca obecnych rozgrywek. Jednak włoski szkoleniowiec ma spore wątpliwości odnośnie obecnej formy 33-letniego napastnika. Gasperini nie jest przekonany, czy taki ruch faktycznie będzie dla Atalanty wzmocnieniem.

Mówi się, że drużynie z Lombardii został zaoferowany również Graziano Pelle, ale ta kandydatura nie przekonuje władz klubu z Bergamo. Jest niemal pewne, że były napastnik Parmy czy Southampton nie trafi na Gewiss Stadium.

Warto dodać, że każdy nowy napastnik mógłby występować w Atalancie tylko w rozgrywkach Serie A. Klub zgłosił już listę piłkarzy uprawnionych do gry w Lidze Europy, której nie można zmienić.

Kontrakt Diego Costy z Atletico Mineiro wygasł w styczniu i od tego czasu piłkarz pozostaje bez klubu. 33-latek negocjował też warunki przejścia do Salernitany, jednak jak dotąd bezskutecznie.

