Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

50 milionów funtów za Garnacho, wśród chętnych Barcelona, Atletico i Juventus

Manchester United za niedługo może rozstać się z utalentowanym zawodnikiem pierwszego zespołu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Alejandro Garnacho. Argentyńczyk miał popaść w konflikt ze szkoleniowcem klubu Erikiem ten Hagiem.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Informacje o rzekomym pogorszeniu relacji na linii Garnacho – Ten Hag przekazał portal The Sun. Według nich właśnie z powodu konfliktu obu panów rola 20-latka w zespole została ograniczona względem poprzedniego sezonu. W kampanii 2023/2024 wychowanek klubowej akademii rozegrał aż 50 spotkań, w których zdobył 10 goli i zaliczył 5 asyst. Co więcej, był jednym z kluczowych zawodników w składzie.

Niedawno informowano, że sytuacji Garnacho w Manchesterze przygląda się Barcelona. Wśród klubów, które są zainteresowane utalentowanym skrzydłowym, wymienia się również Atletico Madryt i Juventus. Z tego powodu Czerwone Diabły zdecydowały się wycenić Argentyńczyka przed zbliżającym się zimowym oknem transferowym. Jak przekazał Ekrem Konur na sprzedaży wychowanka Manchester United chce zarobić 50 milionów funtów.

Dziennikarz zaznacza, że choć wszystkie trzy kluby przejawiają zainteresowanie Garnacho, to nie doszło jeszcze do żadnych rozmów z piłkarzem ani przedstawicielami angielskiego zespołu. Obecna umowa 20-latka z drużyną z Old Trafford obowiązuje do czerwca 2028 roku.