Arsenal chce rozstać się z napastnikiem. Mikel Arteta wietrzy szatnię

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal gotowy na rozstanie z Gabrielem Jesusem

Gabriel Jesus trafił do Arsenalu z Manchesteru City w 2022 roku. Początkowo jego przygoda w północnym Londynie zapowiadała się obiecująco. Brazylijczyk wniósł do zespołu Mikela Artety sporo energii, mobilności i świeżości w ofensywie. Z czasem jednak jego forma zaczęła być coraz bardziej nierówna.

Choć Jesus potrafił momentami błysnąć umiejętnościami, na przestrzeni całego sezonu brakowało mu regularności, której oczekiwał od niego hiszpański szkoleniowiec. Statystyki mówią same za siebie – siedem bramek i dwie asysty w 27 występach to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, zwłaszcza jak na napastnika z takim dorobkiem i doświadczeniem.

W styczniu Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i prawdopodobnie wróci do pełni sił w listopadzie. Obecnie Kanonierzy są otwarci na oferty, ale pytanie brzmi, czy jakikolwiek klub zdecyduje się na transfer zawodnika, który nadal zmaga się z poważną kontuzją? Kontrakt Jesusa obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale coraz więcej wskazuje na to, że jego przygoda w Londynie może zbliżać się ku końcowi. Dodajmy, że 28-letni zawodnik urodzony w Sao Paulo łącznie rozegrał 229 meczów w Premier League i strzelił 79 goli.