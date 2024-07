MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Niclas Fullkrug

West Ham United prowadzi rozmowy z BvB ws. transferu Fullkruga

Niclas Fullkrug całą piłkarską karierę spędził w Niemczech, gdzie reprezentował kilka tamtejszych klubów. Przed rokiem za kwotę 17 milionów euro zamienił Werder Brema na Borussię Dortmund. Dobre występy w barwach BvB w poprzednim sezonie spowodowały, że reprezentant Niemiec wpadł w oko drużynom z Premier League. Najnowsze doniesienia sugerują, że sprowadzeniem doświadczonego napastnika zainteresowany jest West Ham United.

Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland przekazał, że angielska drużyna rozmawiała już z Borussią ws. transferu Fullkruga. Jednak póki co nie osiągnięto żadnego porozumienia, lecz zaplanowano dodatkowe negocjacje dot. transakcji. Przeszkodą dla samego piłkarza w przeprowadzce do Angli pozostaje fakt, że pierwszą opcją dla Młotów do wzmocnienia ofensywy pozostaje Jhon Duran. Jednak wycena Aston Villi jest zbyt wysoka, co powoduje, że West Ham postanowił rozglądać się za tańszą alternatywą.

Fullkrug nie tylko sprawił dobre wrażenie na przestrzeni sezonu ligowego. 31-latek pokazał się z bardzo dobrej strony podczas Euro 2024. W pięciu meczach na turnieju zdobył dwie bramki, a na boisku spędził łącznie 161 minut.

Natomiast w barwach Borussii Dortmund w swoim pierwszym sezonie w klubie zdobył 15 goli i dołożył 10 asyst w 43 meczach. Niclas Fullkrug związany jest kontraktem z drużyną do czerwca 2026 roku. Wartość zawodnika wynosi 15 milionów euro.