PressFocus Na zdjęciu: Matthias Ginter (z prawej) w walce z Masayą Okugawą

Matthias Ginter już kilka tygodni temu ogłosił, że po zakończeniu kontraktu z Borussią Moenchengladbach zmieni barwy klubowe. Choć reprezentantem Niemiec interesowały się, między innymi, Bayern Monachium i Borussia Dortmund, zdecydował się wrócić do Freiburga, gdzie rozpoczynał karierę.

Matthias Ginter zdecydował już, do jakiego klubu trafi po tym, jak w czerwcu zakończy się jego kontrakt z Borussią Moenchengladbach

28-latek postanowił powrócić do klubu, w którym zaczynał karierę – Freiburga. Interesowały się nim także Bayern Monachium i Borussia Dortmund

Klub nie poinformował, ile lat obowiązywać będzie umowa z obrońcą

Ginter wróci do Freiburga, by zastąpić Schlotterbecka

Znamy już najbliższą przyszłość Matthiasa Gintera. Defensor już kilka tygodni temu poinformował, że wraz z końcem umowy opuści latem Borussię Moenchengladbach. W barwach Źrebaków występował przez pięć lat.

Jego usługami interesowały się największe niemieckie marki, z Bayernem Monachium i Borussią Dortmund na czele. Bawarczycy potrzebują wzmocnień w obronie, zwłaszcza, że Niklas Suele trafi jako wolny agent właśnie do BVB. Borussen zdecydowali się również zakontraktować stopera Freiburga – Nico Schlotterbecka. Te negocjacje zamknęły Ginterowi drogę na Signal Iduna Park, ale i otworzyły drzwi do powrotu do macierzystego klubu.

Matze Ginter im Kurzinterview zu seinem Wechsel! 👇https://t.co/lYb8RQU6mp — SC Freiburg (@scfreiburg) May 4, 2022

28-latek zastąpi bowiem Schlotterbecka we Freiburgu. To właśnie tam reprezentant Niemiec rozpoczynał karierę.

– Chciałem ponownie zrobić coś wyjątkowego w mojej karierze. Nie ma dla mnie nic bardziej szczególnego niż powrót do macierzystego klubu i miasta. Rozwój drużyny, potencjał zespołu i szczególny sposób wymiany pomysłów z osobami odpowiedzialnymi za klub w ciągu ostatnich tygodni – znalezienie tego wszystkiego w drużynie z mojego miasta to prawdziwy łut szczęścia w dzisiejszych czasach – powiedział po podpisaniu umowy Ginter.

Freiburg nie ma w zwyczaju podawać, jak długie umowy podpisuje z nowymi zawodnikami. Nie zmienił tego zwyczaju w przypadku starego-nowego defensora.

Ginter rozegrał w tym sezonie 30 meczów. Strzelił jedną bramkę w Bundeslidze. W reprezentacji Niemiec zadebiutował już w 2014 roku. Jak dotąd ma na koncie 46 spotkań i dwa gole dla Die Mannschaft.

Zobacz również: Borussia Dortmund sfinalizowała drugi letni transfer.

Freiburg Union Berlin 1.91 3.90 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2022 16:24 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin