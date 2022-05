PressFocus Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund poinformowała o transferze Nico Schlotterbecka z Freiburga. Środkowy obrońca kosztować będzie 20 milionów euro kwoty stałej plus maksymalnie pięć milionów w bonusach. To drugie potwierdzone wzmocnienie BVB przed przyszłym sezonem. Wcześniej Borussen zapewnili sobie usługi Niklasa Suele.

Borussia Dortmund kupiła Nico Schlotterbecka z Freiburga

Reprezentant Niemiec podpisał pięcioletni kontrakt

22-latek kosztować będzie BVB minimum 20 milionów euro

Nico Schlotterbeck drugim wzmocnieniem BVB przed sezonem 2022/2023

Borussia Dortmund poinformowała o transferze Nico Schlotterbecka z Freiburga.

– To młody reprezentant Niemiec, który poczynił ogromne postępy. Jego profil idealnie pasuje do BVB – powiedział dyrektor sportowy Michael Zorc. Rolę Zorca za kilka tygodni przejmie Sebastian Kehl, który również pokusił się o komentarz w sprawie nowego nabytku. – Droga Nico przypomina mi moją własną. Ja też trafiłem tu z Freiburga w młodym wieku. Mam nadzieję, że dla niego Dortmund stanie się nowym domem, tak jak wtedy stał się dla mnie. Nico ma ogromny potencjał. Nie wybrał oferty najlepszej pod względem ekonomicznym, ale świadomie postawił na BVB, by tu dalej się rozwijać – stwierdził Kehl.

Środkowy obrońca podpisze kontrakt do 2027 roku. Freiburg dostanie za niego 20 milionów euro kwoty podstawowej i maksymalnie pięć kolejnych w bonusach.

– W porozumieniu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami postanowiłem dziś ogłosić swoją przeprowadzkę do Borussii Dortmund. Ważnym jest dla mnie, by do końca sezonu skupić się na trzech pozostałych meczach z Freiburgiem. Po nich nie mogę już doczekać się nowych wyzwań w BVB – powiedział 22-latek.

Nico Schlotterbeck w marcu tego roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Niemiec. Jest już drugim potwierdzonym wzmocnieniem Borussii Dortmund przed nadchodząca kampanią. Pierwszym z nich został Niklas Suele.

Stoper rozegrał w tym sezonie 35 spotkań dla Freiburga. Zanotował w nich cztery gole i dwie asysty.

Zobacz również: Niepewna przyszłość niemieckiej gwiazdy w Bayernie.

Greuther Fuerth Borussia Dortmund 9.00 6.00 1.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2022 18:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin