Pressfocus Na zdjęciu: Presnel Kimpembe

Chelsea Londyn wraz z zakończeniem sezonu 2021/22 pożegnała się z wieloma defensorami, którym skończyły się kontrakty. Braki na tej pozycji będzie musiała uzupełnić latem. Jednym z priorytetów klubu jest pozyskanie Presnela Kimpembe z PSG.

Kimpembe jest ważną postacią w drużynie PSG

Francuz znajduje się na czele listy życzeń Thomasa Tuchela

Chelsea latem postara się o jego transfer

Kimpembe ważny, ale nie nietykalny

Antonio Ruediger do Realu Madryt, Christensen do FC Barcelony, wygaśnięcie kontraktów Marcosa Alonso Cesara Azpilicuety i w ten oto sposób w kadrze Chelsea Londyn w formacji obrony pozostało już naprawdę niewiele zawodników. Zdaje sobie z tego sprawę Thomas Tuchel, który poinformował zarząd, że priorytetami transferowymi są zakupy nowych defensorów.

Na liście życzeń niemieckiego szkoleniowca wysoką pozycję zajmuje wychowanek Paris-Saint Germain – Presnel Kimpembe. Francuz wyrósł na ważną postać formacji defensywnej mistrzów Francji, a w zeszłym sezonie rozegrał aż 41 meczów. Jest to jeden z niewielu piłkarzy z akademii paryskiego klubu, którzy na stałe przebili się do pierwszej drużyny. Portal Goal.com poinformował, że Chelsea liczy na pozyskanie 26-latka w trakcie letniego okienka transferowego.

Kontrakt Kimpembe z PSG ważny jest jeszcze do czerwca 2024 roku. Zawodnik udzielił ostatnio wywiadu, w którym zapewnił o swojej miłości do klubu. Zasugerował jednak, że nie zamyka się na odejście do innej drużyny.

– Każdy zdaje sobie sprawę z mojej miłości do PSG, myślę że jest ona odwzajemniona. Zbliżam się do kluczowego momentu mojej kariery. Następny kontrakt będzie w jej kontekście bardzo ważny – zaczął Francuz.

– Nie mogę doczekać się spotkania z nowym dyrektorem klubu i wysłuchać projektu sportowego. Myślę, że powinniśmy omówić te kwestie możliwie najszybciej jak się da – dodał tajemniczo.

Presnel Kimpembe jest regularnym bywalcem wyjściowej jedenastki PSG od sezonu 2016/17. Portal Transfermarkt wycenia 26-latka na 40 milionów euro.

