France Football ogłosiło nominacje. Te kluby mają szansę na historię

France Football ogłosiło nominacje do nagrody dla najlepszego klubu roku. Przedstawiciele miesięcznika przyznają swoje coroczne nagrody. Ceremonia będzie miała miejsce we wrześniu.

fot, Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy FC Barcelony

Europejscy giganci z szansą na prestiżowy tytuł

France Football opublikowało listę klubów, które powalczą o tytuł Klubu Roku 2025. W gronie nominowanych znalazły się: FC Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool oraz Paris Saint-Germain. Zwycięzcę poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 22 września. Ostatnim laureatem tej nagrody był Real Madryt.

Jakie sukcesy przemawiają za nominowanymi? FC Barcelona ma za sobą udaną kampanię na krajowym podwórku. Zespół Roberta Lewandowskiego triumfował w Superpucharze Hiszpanii, Pucharze Króla, a także zdobył mistrzostwo Hiszpanii.

Botafogo to ekipa z Brazylii, która w minionym roku zdobyła mistrzostwo kraju oraz Copa Libertadores, czyli najważniejsze klubowe trofeum w Ameryce Południowej. Chelsea sięgnęła po trofea na arenie międzynarodowej – wygrała Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Liverpool z kolei triumfował w Premier League, wracając na tron najlepszej ligi świata po krótkiej przerwie.

Paris Saint-Germain ma za sobą podwójną koronę – mistrzostwo Ligue 1 oraz długo wyczekiwany sukces w Lidze Mistrzów UEFA.

Dominacja Premier League w ostatnich latach

W ostatnich czterech latach aż trzykrotnie nagroda trafiała do klubów z Premier League. Manchester City był wybierany najlepszym klubem roku w 2022 i 2023 roku, a Chelsea zdobyła to wyróżnienie w 2021 roku. Z kolei nagroda za 2024 rok trafiła do wspomnianego wcześniej Realu Madryt.

France Football to francuski magazyn piłkarski, który od czerwca 2021 roku ukazuje się jako miesięcznik (wcześniej był tygodnikiem, a później dwutygodnikiem). Pismo znane jest przede wszystkim z przyznawania corocznej nagrody Złotej Piłki (Ballon d’Or) – najbardziej prestiżowego indywidualnego wyróżnienia w futbolu, które po raz pierwszy wręczono w 1956 roku.

Czytaj więcej: 70 milionów za młodą gwiazdę? Tottenham odbija się od ściany