fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Florian Wirtz

Wirtz wybrał Liverpool. Zadecydowała rozmowa ze Slotem

Florian Wirtz przez lata był łączony z transferem do Bayernu Monachium. Teraz pojawiła się znakomita okazja, aby wreszcie go pozyskać. O gwiazdora Bundesligi walczyło wiele ekip, ale to Bawarczycy uchodzili za wyraźnych faworytów. Do niedawna wydawało się, że Niemiec wyląduje właśnie na Allianz Arena, ale nastąpił poważny zwrot akcji. W tej chwili znacznie bliżej mu do Liverpoolu. Zawodnik miał zadecydować, że chce dołączyć właśnie do mistrza Anglii, a władze Bayernu otrzymały już od niego wiadomość.

Obecnie Liverpool przystępuje do działania. Niebawem mają ruszyć negocjacje z Bayerem Leverkusen w sprawie transferu gwiazdora. Kwota całej operacji ma się zakręcić w okolicach 150 milionów euro. Jeśli The Reds będą dysponować takimi funduszami, wkrótce sfinalizują hitowy ruch i sprowadzą reprezentanta Niemiec do siebie.

Co skłoniło Wirtza do zmiany decyzji? „Kicker” twierdzi, że kluczowa okazała się rozmowa z Arne Slotem, który skutecznie przekonał go do wybrania Liverpoolu. W podobnym czasie spotkał się także z Vincentem Kompanym. Oznacza to, że trener The Reds przedstawił mu lepsze argumenty.

The conversation between Florian Wirtz and Liverpool coach Arne Slot is said to have been a decisive factor in the player's decision. There were also recent discussions with Vincent Kompany. Currently, however, everything points to Wirtz moving to England – provided Liverpool can… pic.twitter.com/hq0Wi8wygf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 23, 2025

Liverpool w najbliższych dniach spróbuje sfinalizować transfer Wirtza. Bayern przystępuje do prac nad innymi kandydatami. Do Monachium może trafić Rafael Leao.