Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Paul Wanner zamieni się klubami z Florianem Wirtzem?

Florian Wirtz jest jednym z najbardziej łakomych kąsków na rynku transferowym. Faworytami w wyścigu o sprowadzenie niemieckiej perełki są Real Madryt, Manchester City oraz Bayern Monachium. Choć Bayer Leverkusen otwarcie mówi, że wolałby sprzedać swojego zawodnika do klubu spoza Bundesligi, to bawarski gigant nie ma zamiaru się poddawać w walce o pozyskanie 21-latka. Jak donosi w piątek Christian Falk z gazety “BILD”, Bayern Monachium opracował nowy plan na ściągnięcie gwiazdy Aptekarzy.

Działacze z Allianz Areny podobno są bowiem gotowi zaoferować Bayerowi Leverkusen możliwość zakontraktowania Paula Wannera. 18-letni ofensywny pomocnik miałby zamienić się miejscami z Florianem Wirtzem, przy czym Bayern Monachium oczywiście dopłaciłby pokaźną sumę pieniężną. Dzięki takiemu bardzo sprytnemu ruchowi bawarski potentat przynajmniej trochę obniżyłby kwotę hitowej transakcji, a obecny mistrz Bundesligi z miejsca zyskałby wręcz idealnego następcę swojego najlepszego piłkarza.

W aktualnym sezonie Paul Wanner występuje na zasadzie wypożyczenia w beniaminku niemieckiej ekstraklasy – FC Heidenheim – gdzie perspektywiczny zawodnik robi furorę. Osiemnastolatek po tej kampanii wróci jednak do Bayernu Monachium, a w biurach przy Allianz Arenie zapadnie decyzja w sprawie jego przyszłości.

Wracając do Floriana Wirtza, to kontrakt 27-krotnego reprezentanta Niemiec z Bayerem Leverkusen obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Mimo ważnej umowy, 21-latek najprawdopodobniej opuści BayArenę już w najbliższym letnim okienku transferowym. Wartość rynkowa pomocnika wynosi 130 milionów euro.