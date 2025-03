Bayern poczeka jeszcze rok? Walczy o absolutną gwiazdę!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz w Bayernie, ale dopiero za rok?

Bayern Monachium od lat monitoruje rozwój Floriana Wirtza i marzy, aby wreszcie sprowadzić go na Allianz Arena. To jeden z największych talentów na świecie, a w duecie z Jamalem Musialą w reprezentacji Niemiec spisują się wyśmienicie. Bawarczycy pracują nad sfinalizowaniem upragnionego transferu już tego lata. Nie będzie łatwo, gdyż mierzą się z olbrzymią konkurencją – o gwiazdora Bundesligi zabiegają między innymi Real Madryt, Manchester City czy Paris Saint-Germain.

Ostatniego słowa nie powiedział również Bayer Leverkusen, który do tej pory konsekwentnie przekonywał Wirtza do pozostania. Tym razem szykuje dla niego nową umowę, która miałaby ustawić mistrza Niemiec w korzystniejszej pozycji negocjacyjnej. Wykluczyłoby to również jego transfer w 2025 roku.

Bayern jest gotowy, aby sprzedać kilku zawodników, byle tylko zabezpieczyć fundusze potrzebne na pozyskanie 21-letniego pomocnika. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Wirtz w pierwszej kolejności stawia właśnie na przeprowadzkę do Monachium. Nie wyklucza przy tym pozostania w Bayerze na jeszcze jeden sezon.

W negocjacjach bierze udział sam prezydent Bayernu, co podkreśla, jak wielki zachwyt budzi Wirtz na Allianz Arena. Dziennikarz Florian Plettenberg sugeruje, że Bawarczycy są gotowi poczekać do 2026 roku, byle tylko wreszcie mieć go u siebie. Niezależnie od końcowego rezultatu rozmów, prace nad hitowym transferem trwają już teraz.