News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Florentino wzbudził zainteresowanie Romy

AS Roma rozpoczyna nowy etap po tym, jak stery nad zespołem Giallorossich przejął Gian Piero Gasperini. Włoski szkoleniowiec od początku lata konsekwentnie przebudowuje skład, dostosowując go do swojej wizji gry. Na Stadio Olimpico trafili już między innymi Wesley, Neil El Aynaoui, Evan Ferguson oraz Daniele Ghilardi, a włodarze rzymskiego klubu wciąż aktywnie działają na rynku transferowym. Ambicją Romy jest powrót do ścisłej czołówki Serie A, dlatego tamtejsi działacze mocno pracują podczas letniego okienka.

Jak podaje Ekrem Konur, kolejnym celem rzymian jest Florentino – defensywny pomocnik Benfiki Lizbona. Co więcej, AS Roma miała już złożyć pierwszą ofertę opiewającą na 25 milionów euro. Młody Portugalczyk mógłby wnieść do drużyny Gian Piero Gasperiniego nie tylko solidność w odbiorze, ale również spokój w rozgrywaniu piłki. Ponadto 25-letni piłkarz ma doświadczenie w europejskich pucharach. Negocjacje mogą jednak okazać się trudne, ponieważ lizbończycy rzadko decydują się na sprzedaż swoich kluczowych zawodników.

Florentino uchodzi za jeden z największych talentów portugalskiego futbolu ostatnich lat. Wychował się w Lizbonie, przeszedł przez akademię Benfiki i zadebiutował w pierwszym zespole w 2019 roku. Po krótkich wypożyczeniach do AS Monaco czy Getafe wrócił do ojczyzny, gdzie wywalczył sobie miejsce w środku pola ekipy Orłów. Perspektywiczny piłkarz wygrał dwa mistrzostwa Portugalii oraz Puchar Ligi Portugalskiej. Transfer do Romy byłby dla niego następnym krokiem naprzód w karierze i okazją do sprawdzenia się w Serie A.