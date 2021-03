Szkoleniowiec Bayernu Monachium Hansi Flick nie wykluczył możliwości pozyskania w przyszłości napastnika Borussii Dortmund Erlinga Haalanda. 20-letni Norweg uważany jest za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia w Europie, co potwierdził również w sobotnim meczu przeciwko Bayernowi.

Haaland zachwyca w Bundeslidze

Haaland, który barw Borussii Dortmund broni od stycznia 2020 roku, wyprowadził swoją drużynę na dwubramkowe prowadzenie w sobotnim Klassikerze. Ostatecznie jednak spotkanie zakończyło się wygraną 4:2 bawarskiego zespołu.

Od czasu dołączenia do niemieckiego zespołu Haaland rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 45 bramek. Jego fantastyczna skuteczność sprawiła, że od dłuższego czasu jest łączony z czołowymi europejskimi klubami. W Monachium również nie mówią “nie” transferowi, choć ze względu na obecność Roberta Lewandowskiego o jego sfinalizowanie może być trudno.

– W życie wiele jest możliwe. Nie mogę tego wykluczyć. Ma długoterminowy kontrakt z BVB, ale jest zawodnikiem, na którym skupia się wiele czołowych klubów – powiedział trener Bayernu Monachium.

– Jeśli kiedykolwiek by się to zmaterializowało, oczywiście byłby to kolejny przypadek odejścia wielkiego talentu z Dortmundu do Bayernu. To jednak przede wszystkim od Haalanda będzie zależało, gdzie się przeniesie – dodał szkoleniowiec bawarskiego zespołu.

Haaland porównywany do Lewandowskiego

Haaland od dawna jest porównywany do Roberta Lewandowskiego, który w przeszłości również bronił barw Borussii Dortmund. – Robert od wielu lat udowadnia, że jest zawodnikiem światowej klasy. Przez lata udowodnił, że gra na najwyższym poziomie. Haaland jest młodym zawodnikiem, który jest bardzo głodny bramek. Ma niesamowity zapał, ogromną szybkość i mocne wykończenie – dodał Flick.