Flick zablokował wymianę zawodników między Barceloną i PSG

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zdecydował, że chce zatrzymać Erica Garcię

Hansi Flik od początku sezonu zmaga się z kontuzjami w FC Barcelonie. Urazy kluczowych zawodników sprawiły, że superagent Jorge Mendes zaproponował wymianę, która zakładała transfer Erica Garcii do PSG, a w zamian do Blaugrany miałby trafić Danilo Pereira, wszechstronny 33-letni Portugalczyk, grający zarówno jako defensywny pomocnik, jak i środkowy obrońca.

Danilo Pereira ma ogromne doświadczenie i bogate CV. Wydawał się być idealnym kandydatem do wzmocnienia drużyny Barcelony, borykającej się z problemami w defensywie. Ponadto kłopoty z Finansowym Fair Play uniemożliwiły Dumie Katalonii większe transfery, co sprawiło, że wymiana za Danilo stała się realnym rozwiązaniem. Eric Garcia powrócił do klubu po wypożyczeniu do Girony i początkowo nie było jasne, czy pozostanie w Katalonii.

Jednak Hansi Flick, ostatecznie zablokował transfer Erica Garcii. Niemiec uznał, że jego wszechstronność będzie kluczowa w obliczu problemów kadrowych i zdecydował, że zawodnik powinien pozostać w klubie. Mimo rozważania wymiany, Barcelona zdecydowała, że posłucha szkoleniowca, a Danilo Pereira ostatecznie przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad.

Eric Garcia tym samym otrzymał spory kredyt zaufania od niemieckiego szkoleniowca. Hiszpan będzie miał okazję, by po dobrym sezonie w Gironie pokazać się również w barwach FC Barcelony. Kontuzje innych graczy będą dla niego szansą, by wreszcie wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie.

