Flick przekonuje się do pomocnika. Inny piłkarz Barcelony coraz bliżej odejścia

Hansi Flick nabiera coraz większego zaufania do Gaviego. Jak informuje El Nacional, ten fakt przybliża innego piłkarza FC Barcelony do odejścia.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi zyskuje w oczach Flicka. Pomocnik wart 50 mln coraz bliżej odejścia

Gavi w ostatnich kilkunastu miesiącach miał poważne problemy z regularną grą. Pomocnika trapiły problemy zdrowotne, a po powrocie okazało się, że Hansi Flick bardziej ceni innych zawodników. Teraz sytuacja powoli się zmienia, ponieważ Niemiec coraz chętniej korzysta z 20-latka.

Nie da się ukryć, że Gavi zyskał bardzo wiele w oczach Hansiego Flicka i to zapewne zakończy dywagacje na temat przyszłości pomocnika. Końcówka sezonu zapowiada się niezwykle interesująco dla piłkarza, bo drużyna Barcelony nadal rywalizuje na wszystkich możliwych frontach.

Jednocześnie nie są to najlepsze informacje dla Fermina Lopeza, który nie może liczyć na regularną grę. Rywalizacja o skład Dumy Katalonii nie należy do najłatwiejszych, co może zadecydować o odejściu wycenianego na 50 mln euro zawodnika.

W tym sezonie Fermin Lopez wystąpił łącznie w 33 meczach, ale minutowo nie wygląda to już tak imponująco. Hiszpan przebywał na boisku przez 1319 minut, notując w tym czasie pięć goli i siedem asyst.